"Ресурсний" законопроєкт пропонує скасування пільг зі сплати ПДВ для бізнесу з перепродажу квартир на вторинному ринку, - Марченко

Законопроєкт з поправками до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень ("ресурсний", №5600) пропонує скасування пільг зі сплати ПДВ для суб'єктів господарювання, що займаються перепродажем квартир на вторинному ринку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Норма проєкту спрямована на суб'єкти господарювання, які мають бізнес з перепродажу квартир на вторинному ринку та створюють неконкурентні умови для забудовників, тому що не сплачують ПДВ. Ця норма не стосується фізичних осіб, оскільки вони не є платниками ПДВ", - пояснив Марченко".

Він також наголосив, що зазначена норма не вплине на ціни на житло.

Водночас перший продаж нового житла продовжить обкладатися ПДВ. Також зберігається пільга для першого продажу доступного житла та житла, що будується за державні кошти.

Марченко також зазначив, що передбачене законопроєктом збільшення ставки на дохід фізосіб до 18% стосується лише доходів, отриманих від продажу третього та наступних об'єктів нерухомості протягом одного року.

"Ця норма не стосується пересічних громадян. Продаж трьох і більше об'єктів нерухомості за рік - це бізнес", - наголосив він.

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При цьому чинні ставки ПДФО для продажу протягом року першого об'єкта нерухомості (0%) і другого (5%) залишаються без змін.

Як повідомлялося, законопроєкт №5600 пропонує не обкладати податком на доходи фізосіб дохід позичальників програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%".