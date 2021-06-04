Захист Януковича має намір оскаржити дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо нього

Адвокати експрезидента-втікача України Віктора Януковича заявили про намір оскаржити рішення Шевченківського районного суду Києва, який задовольнив клопотання прокуратури і дозволив спеціальне (заочне) досудове розслідування щодо нього у справі про захоплення державної влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Адвокат Ігор Федоренко назвав таке рішення суду "незаконним" і "ухваленим із численними процесуальними порушеннями і на підставі вибірковості правосуддя".

Коли саме буде подано скаргу, не уточнюється, але адвокат запевняє, що це станеться "в найкоротші терміни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стосовно Януковича проведуть спеціальне досудове розслідування за фактом захоплення державної влади, - Офіс Генпрокурора

Напередодні в Офісі Генерального прокурора повідомили, що Шевченківський районний суд Києва дозволив спеціальне досудове розслідування щодо експрезидента-втікача Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади. Згідно з повідомленням, таке рішення суду дає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia).

Януковича звинувачують в узурпації влади шляхом тиску на Конституційний Суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року - вона обмежувала повноваження президента і робила Україну парламентсько-президентською республікою.