Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника. ФОТОрепортаж

У школах підконтрольної Україні частини Донбасу пройшли свята останнього дзвоника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, останній дзвоник пролунав для випускників 11-х класів Сєверодонецького навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа-колегіум Національного університету "Києво-Могилянська академія". Учні були одягнені в різні вишиванки.









Учнів Слов'янської ЗОШ №1 також проводив на літні канікули останній дзвінок.







Свято останнього дзвоника відбулося в школах Волноваського району.





У Сватівській ОТГ свято останнього дзвоника провели лише для учнів перших класів і випускників.

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