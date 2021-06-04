Новини

Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника. ФОТОрепортаж

13 18027
Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника. ФОТОрепортаж
У школах підконтрольної Україні частини Донбасу пройшли свята останнього дзвоника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, останній дзвоник пролунав для випускників 11-х класів Сєверодонецького навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа-колегіум Національного університету "Києво-Могилянська академія". Учні були одягнені в різні вишиванки.

Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника 01
Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника 02
Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника 03
Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника 04

Учнів Слов'янської ЗОШ №1 також проводив на літні канікули останній дзвінок.

Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника 05
Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника 06
Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника 07

Свято останнього дзвоника відбулося в школах Волноваського району.

Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника 08
Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника 09

У Сватівській ОТГ свято останнього дзвоника провели лише для учнів перших класів і випускників.

Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника 10

Читайте: Празднование Последнего звонка и выпускных вечеров в Киеве состоится при условии соблюдения всех карантинных правил, - Кличко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ziu Zou
    Ці хлопці і дівчата, відразу видно - українці. Будьте счасливі дорогенькі!!!!!!!!!!!!
  • Підлога Маккартні
    А оці двоє хто?
    Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника - Цензор.НЕТ 9539
  • Саша Симпсон
    Ці діти,це майбутнє України.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини