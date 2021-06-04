Сьогодні в Україні вперше відзначають День пам'яті дітей, загиблих унаслідок російської агресії

Сьогодні, 4 червня, в Україні вперше відзначають День пам'яті дітей, загиблих унаслідок агресії РФ на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну постанову за № 5343 ухвалила Верховна Рада в Міжнародний день захисту дітей, 1 червня поточного року. Вшановувати пам'ять загиблих дітей тепер будуть щорічно.

Дата дня пам'яті була обрана не випадково, адже щорічно саме 4 червня відзначається Міжнародний день дітей - безневинних жертв агресії, заснований Генеральною асамблеєю ООН.

У пояснювальній записці до постанови йдеться, що від початку нападу Росії на Україну на території Донецької та Луганської областей загинуло понад 240 дітей, ще 56 зникли безвісти, зазнали поранень і травм, за даними різних джерел, від 167 до понад 500 малолітніх громадян України.

Зазначається, що ухвалення постанови сприяє єдності українського народу, а також поліпшенню діяльності народних депутатів шляхом розуміння ними відповідальності перед народом України.

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