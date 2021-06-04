Угорщина готова підтримати вступ України в НАТО і ЄС, - глава адміністрації прем'єр-міністра Гуйяш

Угорщина заявила про готовність підтримати вступ України в НАТО і ЄС. А також нагадала українській стороні про питання угорської нацменшини.

Про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, у питанні угорської нацменшини країна хоче знайти компроміс з українською державою. Гуйяш вважає, що двомовна освіта могла б стати цим компромісом.

"Я думаю, що це може бути плідно для обох держав, тому що ми готові підтримувати інтеграцію України до НАТО і Європейського Союзу, бо це, на мою думку, також в наших інтересах", - заявив він.

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Представник Угорщини зазначив, що територіальна цілісність України має бути гарантована, і останні роки позиція Угорщини є чіткою - Росія повинна поважати територіальну цілісність України.