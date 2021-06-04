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Стратегічні завдання Мінсоцполітики - впровадження обов'язкових пенсійних накопичень і врегулювання розміру прожиткового мінімуму, - Лазебна

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Стратегічні завдання Мінсоцполітики - впровадження обов'язкових пенсійних накопичень і врегулювання розміру прожиткового мінімуму, - Лазебна
Міністерка соціальної політики Марина Лазебна вважає стратегічним впровадження двох завдань - обов'язкового пенсійного накопичення та врегулювання питання розміру прожиткового мінімуму.

Про це вона заявила у виступі у Верховній Раді під час Години запитань до уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами міністерки, уряд у лютому подав до парламенту пакет законопроєктів, які комплексно змінюють законодавство щодо прожиткового мінімуму. Лазебна розповіла, що ухвалення цих законопроєктів дозволить справедливо розрахувати прожитковий мінімум.

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Вона наголосила, що впровадження обов'язкового пенсійного накопичення передбачено програмою президента, а уряд зараз працює над цим питанням.

"Для нас важливим є поступовий перехід до накопичувальних пенсій, фінансування дострокових пенсій працівникам, які працюють у важких і шкідливих умовах", - розповіла глава Мінсоцполітики.

Лазебна зауважила, що зараз в українців пенсійні накопичення становлять менш як одну десяту відсотка ВВП країни.

"Весь світ розуміє, що через демографічні зміни, лише за рахунок вкладів працюючих, вже ніколи не буде можливості дати пенсіонерам гідну пенсію. Потрібно доповнювати їх пенсійними накопиченнями", - додала міністерка.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    только за счет вкладов работающих, уже никогда не будет возможности дать пенсионерам достойную пенсию

    Ты овца тупая не понимаешь, шо нужно подымать экономику, выводить всех из тени и возвращать гастербайтор назад, шоб они тут могли работать и платить налоги. И будет тогда и на пенсии и на все остальное...
  • Підлога Маккартні
    А шо это такие за демографические изминения, если у нас до пенсии хрен доживешь еще, курва ты зеленая?
  • Vyacheslav Nesterov
    другими словами - хотите быть счастливыми и обеспеченными Пенсионерами в Украине - ужимайтесь сейчас, откладывайте - и если доживете и если банк не обанкротится вкладывая накопления в различные сомнительные проекты - то получите свой кукиш..Там и потом - а банкиры будут жить хорошо здесь и сейчас. В этом и есть как говорят хитрецы - "большая разница"
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