Міноборони планує закупити автомобілі по $ 1 млн за штуку, а паливо та одяг як-небудь знайдуть волонтери, - Забродський

Плани із закупівлі бензину, дизельного палива та авіаційного гасу для ЗСУ з'явилися у Міністерства оборони тільки в червні.

Про це повідомив у Facebook нардеп "ЄС", генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський, інформує Цензор.НЕТ.

"Представники діючої владної команди, які опікуються питаннями національної безпеки у воєнному її відображенні, продовжують, м’яко кажучи, дивувати. На цьому тижні в нашому комітеті з питань національної безпеки і оборони розглядався цікавіший документ – "Зміни до річного Плану закупівель Міністерства оборони на 2021 рік". Втім, "розглядався" сказано занадто ввічливо. Скоріше це була жалюгідна спроба одного з дев’яти (!) заступників міністра оборони представити схоластичний набір числових показників, до того ж – безграмотно оформлений с точки зору канонів діловодства", - йдеться в повідомленні.

За словами Забродського, перша спроба представлення "змін у план" в комітеті відбулася в рамках виконання вимог закону про оборонні закупівлі в новій редакції.

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"Слід зауважити, що незважаючи на прийняття закону в середині минулого року, його імплементація, а точніше - розробка підзаконних актів, відбувається зі швидкістю, яка межує із відвертим саботажем. Аутсайдерами цього процесу, які замикають список виконавців традиційно є Міноборони і Мінекономіки. Що виявляє з себе сам План? Це фактично перелік майна із вказанням кількості і ціни, яке Міноборони планує закупити для задоволення потреб наших ЗСУ. На відміну від всім відомого ДОЗу, в ньому зазначено переважно речове майно, витратні матеріали, послуги з ремонту, і саме "смачне" – продовольство і пальне. Самі по собі зміни, теоретично, мають вноситися, розглядатися і погоджуватися у випадку виникнення в ЗСУ негайної потреби або різкої нестачі якогось із зазначених найменувань", - зазначив він.

За словами Забродського, плани із закупівлі бензину, дизельного палива та авіаційного гасу для ЗСУ з'явилися у Міністерства оборони тільки в червні.

"Мабуть, з початку року до цього часу ніхто у відомстві і не здогадувався про необхідність пального для повсякденної діяльності військових частин і з’єднань. Не говорячи вже про виконання бойових завдань Об’єднаними силами! Додаємо до цього тривалість тендерних процедур і оформлення договорів і після нескладних обчислень стає зрозумілим, що пальне з’явиться у споживачів в кращому випадку на початку осені…", - додав генерал-лейтенант ЗСУ.

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Ще однією "родзинкою" так званих змін Забродський називає планування Міноборони закупівлі трьох автомобілів на суму 73 млн грн приблизно по мільйону доларів США за одиницю: "І не думайте, що маються на увазі надсучасні засоби розвідки або санітарні машини. Виявляється, це машини елітного класу для… параду на Хрещатику! Ну ті самі, на яких рухається командувач парадом. Судячи із повідомлень представників МОУ це має бути щось на кшталт Мерседесу. Із золотими дисками і кришталевими вікнами імовірною. Як з цим завданням впорались Хаммери протягом останніх років – просто незрозуміло".

За словами нардепа, "для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони" - цитата з документа, необхідно терміново придбати ... 17000 краваток і 60 000 сорочок для повсякденної форми одягу ".

"Ті, хто знає скільки наших військовослужбовців взагалі має повсякденну форму і тим більше - носить її, легко зрозуміють всю незграбність і комічність цих цифр", - підкреслив він.

"Можна довго міркувати про необхідність оборони. Говорити про необхідність першочергових і другорядних кроків. Про необхідність накопичувати і утримувати запаси речового майна, продовольства і пального, яких ніколи не буде багато. Все слушні думки можна перекреслити одним Планом закупівель у виконанні міністерства з дев'ятьма заступниками міністра ... а волонтери - знову одягнуть і нагодують, а паливо - як-то знайдеться, а машини по мільйону доларів - залишаться на пам'ять про боротьбу за забезпеченість ЗСУ всім необхідним ", - підсумував Забродський.