"Випалити це з країни": Кравчук пояснив, що потрібно зробити, щоб розв’язати проблему з Донбасом

Україна повинна об'єднати політичні сили для вирішення проблеми з Донбасом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив експрезидент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук у програмі "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна 24".

"Якщо ми об'єднаємо політичні сили, якщо в парламенті буде єдність стосовно встановлення миру на Донбасі, і метою буде повернення всіх територій, думаю, не буде таких проблем і питань, які б ми не могли вирішити. А ми сьогодні як лебідь, рак і щука, в парламенті говорять необґрунтовані речі, які межують зі зрадою України", — сказав він.

Кравчук розповів, кого він вважає зрадниками.

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"Наведу приклад. У Польщі є опозиція? Є. Але скажіть, будь ласка, польська опозиція їздить до Німеччини або України консультуватися, як будувати Польщу? А наші ОПЗЖ їдуть до Москви, зустрічаються з Путіним, він дає їм установки, вони приїжджають і будують російську Україну або Україну з російськими методами управління. Потрібно випалити це з України, випалити, і тоді, коли у нас не буде таких проблем, я думаю, всі питання будуть вирішуватися швидко та організовано", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Кравчук запропонував перенести переговорний майданчик з Мінська.

За словами Кравчука, після затримання журналіста Романа Протасевича в Мінську переговори щодо Донбасу слід перенести в нейтральну країну - Швейцарію або Фінляндію.