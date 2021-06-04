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Нардеп "ЄС" Гончаренко про законопроєкт Зеленського щодо деолігархізації: 20 років тому Путін у Росії діяв так само

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Нардеп "ЄС" Гончаренко про законопроєкт Зеленського щодо деолігархізації: 20 років тому Путін у Росії діяв так само
Народний депутат "ЄС" Олексій Гончаренко в інтерв'ю парламентським журналістам розкритикував законопроєкт президента Володимира Зелеснкого про деолігархізацію.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ви там (у законопроєкті про деолігархізацію. - Ред.) не побачите слово "корупція", замість цього словосполучення "засоби масової інформації" ви побачите разів 50. Видається так, що Зеленський хоче керувати ЗМІ, контролювати їх, перерозподілити їх і мати можливість впливати на великих бізнесменів, щоб призначати їх олігархами. ... Вибачте, це хіба про демократію?" - підкреслив політик.

Гончаренко нагадав, що для боротьби з монополіями вже існує кілька держорганів, зокрема, Антимонопольний комітет.

Нардеп вважає, що законопроєкт про деолігархізацію – це з одного боку піар, з іншого - спроба створити для себе ще більше владних повноважень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналіст Ткач щодо законопроєкту про деолігархізацію: Зеленський не зміг змусити олігархів виконувати хоча б чинне законодавство. Навіть спроб не побачили

"Це дуже небезпечно. Хочу нагадати, що 20 років тому в одній сусідній країні, президент якої сказав людям:"Зараз ми розгонимо всіх олігархів - і все буде добре", - в результаті в країні залишився один олігарх. Це він сам. Звуть цю людину Володимир Путін. Ми всі це пам'ятаємо. Тепер там (в РФ. - Ред.) немає медіа, які йому не підконтрольні. Був створений абсолютно автократичний режим на чолі з імператором. Це точно не той шлях, який повинен бути в України", - заявив Гончаренко.

Говорячи про заборону олігархам фінансувати партії, нардеп зазначив: "А коли в історії України великий бізнесмен офіційно переводив гроші в партію? Ось як це відбувається: або приносять "чорний" кеш у валізах, або внески роблять продавці супермаркетів, працівники бензоколонок і т.д. Тому ця нібито заборона нічого не дасть".

Раніше Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом буде ухвалювати РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    сценарии голоборотька писали те же люди шо сделали с мелкой моли здоровое *****.
  • Ан Мур
    З проекту закону про олігархів виходить, що вся боротьба з олігархами зводиться до боротьби з їхніми ЗМІ. Згідно проекту олігарх це особа яка: приймає участь в політичному житті країни, здійснює вплив на ЗМІ та здійснює контроль над значною за обсягом господарчою діяльністю. При чому «приймати участь в політичній діяльності» за задумкою авторів проекту, означає в тому числі контролювати ЗМІ, що поширює інформацію політичного характеру.
    Я цілковито згоден з оцінкою «ДТ», що наведений законопроект націлений не проти олігархів, а лише проти ЗМІ, що належать олігархам. ЗЕкоманда створює під себе тепличні умови - затикає рота всім потенційним критикам, і примушує крупний бізнес продати свої медіа-активи «особам з бездоганною діловою репутацією». Хто стане такими особами - гадаю, зрозуміло. При цьому всі інші активи у таких бізнесменів відбирати ніхто й не думає. Мовляв - продай канал, і клепай собі спокійно мільярди далі. Ніяких проблем!
    Ідея хороша. І навіть уже реалізована. У Росії.
    Перше що зробив Путін коли здобув владу - атакував активи олігарха Гусинського, власника каналів НТВ і ТНТ. Далі під удар потрапив Березовський, що контролював ОРТ та «Комерсант». А потім - так, Путін розправився з надто самостійними олігархами, на кшталт Ходорковського та Лебедєва. Всі решта залишилися на своїх капіталах і активах. Їх, як бандюки торговців, обклали даниною і «взяли під дах».
    Про це уже сказав Віталій Портніков. Опублікований проект закону, це спроба перетворити Зеленського на Путіна: позбавити олігархів їх медіа, викинути з країни бунтівних (Порошенка, в першу чергу) - з усіма рештою домовитися. Процес перетворення України на Малоросійськку губернію тоді піде зі свистом. Якось забулося вже, що ані Помаранчева революція, ані Революція Гідності не відбулися б, якби не «5-й канал» Петра Порошенка.
    Хто в АП може замислити аж так круто взяти під контроль всю країну? Ну, згадайте, хто батько нинішнього голови Офісу президента. Згадайте про друзяк Андрія Портнова, Смірнова і Татарова - заступників Єрмака. Як ви гадаєте, чиї інтереси ближчі цим дивовижним людям, українських олігархів чи Москви?
    Дмитро "Калинчук" Вовнянко
  • 5 копійок
    Зеля сам підпадає під визначення олігарх.
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