Нардеп "ЄС" Гончаренко про законопроєкт Зеленського щодо деолігархізації: 20 років тому Путін у Росії діяв так само

Народний депутат "ЄС" Олексій Гончаренко в інтерв'ю парламентським журналістам розкритикував законопроєкт президента Володимира Зелеснкого про деолігархізацію.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ви там (у законопроєкті про деолігархізацію. - Ред.) не побачите слово "корупція", замість цього словосполучення "засоби масової інформації" ви побачите разів 50. Видається так, що Зеленський хоче керувати ЗМІ, контролювати їх, перерозподілити їх і мати можливість впливати на великих бізнесменів, щоб призначати їх олігархами. ... Вибачте, це хіба про демократію?" - підкреслив політик.

Гончаренко нагадав, що для боротьби з монополіями вже існує кілька держорганів, зокрема, Антимонопольний комітет.

Нардеп вважає, що законопроєкт про деолігархізацію – це з одного боку піар, з іншого - спроба створити для себе ще більше владних повноважень.

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"Це дуже небезпечно. Хочу нагадати, що 20 років тому в одній сусідній країні, президент якої сказав людям:"Зараз ми розгонимо всіх олігархів - і все буде добре", - в результаті в країні залишився один олігарх. Це він сам. Звуть цю людину Володимир Путін. Ми всі це пам'ятаємо. Тепер там (в РФ. - Ред.) немає медіа, які йому не підконтрольні. Був створений абсолютно автократичний режим на чолі з імператором. Це точно не той шлях, який повинен бути в України", - заявив Гончаренко.

Говорячи про заборону олігархам фінансувати партії, нардеп зазначив: "А коли в історії України великий бізнесмен офіційно переводив гроші в партію? Ось як це відбувається: або приносять "чорний" кеш у валізах, або внески роблять продавці супермаркетів, працівники бензоколонок і т.д. Тому ця нібито заборона нічого не дасть".

Раніше Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом буде ухвалювати РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.