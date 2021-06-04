За добу від COVID-19 у Києві померли 11 осіб, видужали - 3334, виявили 566 інфікованих, - Кличко

Ситуація з коронавірусом у столиці дещо стабілізувалася.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з кількістю нових випадків захворювання в столиці дещо стабілізувалася. Але будьмо обережними і не забуваймо про елементарні правила безпеки! Адже вірус нікуди не подівся і фахівці не відкидають наступної його хвилі. Минулої доби в місті виявили 566 інфікованих. Померли 11 людей. – 4 жінки та 7 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 5116 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 208 439", - повідомив мер.

Серед захворілих 337 жінок віком від 20 до 89 років. Та 12 дівчаток від двох місяців до 17 років. А також 205 чоловіків віком від 18 до 85 років. Та 12 хлопчиків від трьох до 16 років. Захворіли, зокрема, 15 медиків.

Минулої доби в стаціонари медзакладів потрапили 49 хворих на коронавірус.

А також госпіталізували 43 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Тобто загалом у лікарні столиці за добу потрапили 92 людини.

Одужали минулої доби 3334 киянина. Усього коронавірус подолали 179 584 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом"янському районі – 140, у Дарницькому – 82. Та в Голосіївському і Дніпровському районах – по 71 випадку.

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