Процес вакцинації записаних у застосунку "Дія" киян цими вихідними буде змінено, - Поворозник

Для мінімізації черг цими вихідними процес вакцинації записаних у застосунку "Дія" киян буде змінено.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі КМДА.

Йдеться про вакцинацію жителів міста, яка відбувається в Міжнародному виставковому центрі.

"З огляду на досвід попередніх вихідних, охочих щепитися від COVID-19 серед зареєстрованих у мобільному застосунку "Дія" виявилося більше, ніж тих, хто надав попередню згоду під час запрошень, які медичні працівники здійснювали телефоном. Із майже 7 тисяч киян підтвердили бажання вакцинуватися лише 560 осіб. З одного боку така активність киян тішить відповідальним ставленням до імунопрофілактики. Та з іншого – хочеться максимально скоротити час очікування у чергах", – зазначив Микола Поворозник.

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За його словами, для оптимізації процесу вакцинації у виставковому центрі ухвалено рішення про розмежування потоків киян, які прийдуть на щеплення.

"Перший – для тих, кому зателефонували та запросили на конкретний час. Другий – для тих, хто також записаний у "Дії", але такого запрошення поки не отримав. Такі громадяни можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися у порядку "живої черги", – пояснив Поворозник.

Запрошені будуть повинні показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади. У випадку запізнення у запрошених залишається можливість вакцинуватися у порядку "живої черги".

Як повідомляється, вхід у Центр вакцинації 5 і 6 червня буде відкритий з 10:00 до 17:30.