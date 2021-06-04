Данія заборонила будівництво газопроводу Baltic Pipe - конкурента "Північного потоку-2"

Данія відкликала згоду на будівництво Балтійської труби. Це рішення зірве плани Польщі щодо збільшення енергетичної незалежності від Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Money.pl.

"12 липня 2019 року Данське управління з охорони навколишнього середовища видало екологічний дозвіл на будівництво Baltic Pipe. 31 травня 2021 року Апеляційний комітет з навколишнього середовища і продовольства відмовив у видачі дозволу", - йдеться в заяві оператора Energinet.

Biznes Alert зазначає, що данський оператор системи передачі і данський інвестор проєкту пояснюють, що Данське агентство охорони навколишнього середовища видало екологічний дозвіл до того, як надало достатнє пояснення того, як різні види дрібних тварин (польові миші, кажани) та місця їхнього проживання будуть захищені під час робіт. Протяжність наземного газопроводу в Данії - близько 210 км.

Відповідно до початкового графіка, газопровід Baltic Pipe повинен бути готовий у жовтні 2022 року.

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"Шкодую про це рішення. Коли в 2019 році ми отримали екологічний дозвіл від влади щодо Балтійської труби, було підтверджено, що необхідно провести подальшу роботу з низки заходів, що забезпечують сприятливі умови життя для дрібних видів тварин, які мешкають в деяких місцях уздовж узбережжя Балтійського трубопровідного маршруту. Відтоді ми продовжуємо працювати над заходами щодо захисту цих тварин. Однак апеляційна комісія стверджує, що всі заходи повинні бути повністю визначені до видачі екологічного дозволу, - сказала заступник директора і керівник відділу будівельних проєктів Energinet Маріан Кааг.

Раніше видання Financial Times писало, що Польща змушена узгоджувати будівництво газопроводу Baltic Pipe з Росією, оскільки польський газопровід перетинає трасу "Північного потоку-2".

Baltic Pipe розглядають як основного конкурента російському "Північному потоку-2".