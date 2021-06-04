Євросоюз сьогодні вночі припинить авіасполучення з Білоруссю, - Reuters

Посли Європейського Союзу схвалили план заборонити білоруським авіакомпаніям літати над територією ЄС або приземлятися в аеропортах ЄС, а також заборонити авіакомпаніям ЄС літати над Білоруссю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Reuters повідомили три дипломатичні джерела.

Рішення має набути чинності опівночі за центральноєвропейським часом (о 1:00 ночі за Києвом), якщо до 14:00 (15:00 за Києвом) не надійне жодних заперечень. Їх, за словами дипломатів, не очікується.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.