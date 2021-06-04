Кулеба про подорожі українців за кордон цього літа: "Думаю, що всі основні курорти ми відкриємо"

Улітку 2021 р. українці матимуть більш вільні умови для подорожей, порівняно з минулим роком.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Сніданок з 1 + 1" в п'ятницю.

"Я вчора говорив з міністром закордонних справ Албанії, теж туристичний, популярний напрямок, і теж ми домовилися, що українцям будуть створені відповідні умови. Я думаю, що всі основні курорти ми відкриємо. Працюємо, безумовно, над Іспанією, яка є популярним напрямком. Я думаю, що цього літа ми матимемо набагато вільніші умови для подорожей, ніж минулого", - сказав Кулеба.

Крім того, він зазначив, що домовився з міністром закордонних справ Туреччини про те, що цього літа для українських туристів будуть створені максимальні умови в цій країні.

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"Мій колега, міністр культури, який відповідає за туризм, Олександр Ткаченко, літав до Туреччини, проводив консультації. У цьому році в Туреччині, я думаю, будуть суперумови для українських туристів", - підкреслив Кулеба.