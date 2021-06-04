Викрито масштабну корупційну схему на Волинській митниці: в одного з керівників вилучено понад $700 тис., - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ДБР розслідує зловживання на Волинській митниці, в одного з начальників митного поста вилучили понад 700 тисяч доларів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили масштабні зловживання службовими особами Волинської митниці Державної митної служби України.

Встановлено, що деякі посадовці за неправомірну вигоду сприяють незаконному переміщенню вантажів через державний кордон без сплати митних платежів.

Схема організована співробітниками керівної ланки Волинської митниці. Начальник одного з її митних постів систематично збирав та акумулював у себе отримані гроші, частину яких розподіляв між іншими правоохоронними структурами.

Як повідомили Цензор.НЕТ джерела в ДБР, йдеться про митний пост "Ягодин".

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Слідчі ДБР провели обшук його автомобіля на стаціонарному посту дороги Київ-Чоп у Рівненській області. Під час обшуку вилучено 704,3 тис. доларів США.

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ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення начальника митного поста.

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Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – ТУ ДБР у Львові.