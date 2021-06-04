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Викрито масштабну корупційну схему на Волинській митниці: в одного з керівників вилучено понад $700 тис., - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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ДБР розслідує зловживання на Волинській митниці, в одного з начальників митного поста вилучили понад 700 тисяч доларів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили масштабні зловживання службовими особами Волинської митниці Державної митної служби України.

Встановлено, що деякі посадовці за неправомірну вигоду сприяють незаконному переміщенню вантажів через державний кордон без сплати митних платежів.

Схема організована співробітниками керівної ланки Волинської митниці. Начальник одного з її митних постів систематично збирав та акумулював у себе отримані гроші, частину яких розподіляв між іншими правоохоронними структурами.

Як повідомили Цензор.НЕТ джерела в ДБР, йдеться про митний пост "Ягодин".

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Слідчі ДБР провели обшук його автомобіля на стаціонарному посту дороги Київ-Чоп у Рівненській області. Під час обшуку вилучено 704,3 тис. доларів США.

Викрито масштабну корупційну схему на Волинській митниці: в одного з керівників вилучено понад $700 тис., - ДБР 01
Викрито масштабну корупційну схему на Волинській митниці: в одного з керівників вилучено понад $700 тис., - ДБР 02
Викрито масштабну корупційну схему на Волинській митниці: в одного з керівників вилучено понад $700 тис., - ДБР 03

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення начальника митного поста.

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Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – ТУ ДБР у Львові.

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Топ коментарі

  • Bigukrman я
    Разоблачена масштабная коррупционная схема на Волынской таможне: у одного из руководителей изъято более $700 тыс., - ГБР - Цензор.НЕТ 6035 Разоблачена масштабная коррупционная схема на Волынской таможне: у одного из руководителей изъято более $700 тыс., - ГБР - Цензор.НЕТ 6035 какой МВФ??????? МВФ это нищеброды)))))))))) ты погляди что у шестёрки в багажнике валялось, так это начальник, а выше него ещё сотня начальников покрупнее, те в прицепах возят))
  • Ник Петрофф
    У МВФ можно и не просить кредит. ???
  • Igor V 184bb5c7
    Какая боль: 700штук прошло мимо общака зебилов. Смотрящий за таможнями - коля котлета в шоке!
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