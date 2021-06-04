Центр вакцинації проти COVID-19 відкриється на вихідних у Рівному, - мер Третяк

Цими вихідними в Рівному запрацює Центр вакцинації від COVID-19.

Про це в Facebook повідомив мер Рівного Олександр Третяк, інформує Цензор.НЕТ.

"На базі Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука (в актовій залі) мобільними бригадами Центрів ПМСД Рівного в ці вихідні (5 і 6 червня) буде проводитися вакцинація осіб, які виявили бажання вакцинуватися проти коронавірусної інфекції і записалися на чергу для щеплення у сімейних лікарів або через застосунок "Дія", - йдеться в повідомленні.

Для того, щоб вакцинуватися, при собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон (в разі підтвердження запису на вакцинацію в застосунку "Дія").

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