Антитютюновий законопроєкт №4358 очікує на друге читання

Верховна Рада ухвалила в першому читанні комплексний антитютюновий законопроєкт №4358, який здебільшого спрямований на захист дітей та підлітків від куріння.

Документ підтримали 339 народних депутатів. Розробка антитютюнового законопроєкту №4358 була ініційована народним депутатом України Ладою Булах та підтримана Головою профільного Комітету Михайлом Радуцьким. Норми антитютюнового законопроєкту підтримали МОЗ України, міжнародні та українська антитютюнова громадськість.

"Вперше за 10 років Верховна Рада зробила крок до комплексного посилення антитютюнового законодавства, ухваливши законопроєкт №4358. Два попередні скликання парламенту не ухвалили жодної нецінової норми на захист українців від шкоди тютюну. Внаслідок відсутності законодавчого захисту зі сторони держави, 20% українських дітей у віці 13-15 років за ці роки стали курцями електронних пристроїв для куріння. Аби захистити здоров'я дітей та продовжити тенденцію зменшення куріння важливо посилити антитютюнове законодавство ", – зазначає народна депутатка від партії "Слуга народу", авторка антитютюнового законопроєкту №4358, Лада Булах.

Основними нововведеннями, які пропонує законопроєкт №4358, є такі норми: куріння пристроїв для нагрівання (IQOS, glo тощо) буде заборонено у всіх громадських місцях, медичні попередження на упаковках сигарет матимуть картинку з обох сторін та їх розмір збільшиться до 65%, вводиться заборона на продаж сигарет зі смаковими домішками, а також на рекламу, яка стимулює цей продаж, забороняється продаж тютюнових виробів для електричного нагрівання неповнолітнім. Усі ці положення ґрунтуються на Рамковій конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну та Директиві ЄС.

Крім того, громадські організації закликають посилити до другого читання цей законопроєкт у положеннях про заборону рекламної викладки тютюнових виробів, збільшення попереджувальних картинок на тютюнових виробах для нагрівання та заборону ароматизованих домішок.

Нагадаємо, після запровадження попереднього комплексу антитютюнових норм у 2012 році поширеність куріння серед дітей та підлітків 13-15 років знизилася на 20%. Натомість з часу появи електронних сигарет, через відсутність регулювання, їхня поширеність серед цієї дітей вікової категорії зросла до 18,4%.

В Україні щороку хвороби, спричинені курінням, забирають в середньому близько 85 000 життів. Не меншої шкоди куріння завдає і економіці: за розрахунками експертів, щорічні економічні втрати складають 3,2% ВВП України або близько 90 млрд грн внаслідок ранньої втрати працездатності курцями, соціальними виплатами та лікуванням.