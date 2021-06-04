Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ

За поданням старшого слідчого Національної поліції України оперативно-розшукову справу стосовно колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Миколи Левченка було закрито, він був знятий з розшуку.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресцентрі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується повернення в Україну колишнього народного депутата Миколи Левченка, то це пов'язано з тим, що в 2021 році за поданням старшого слідчого Нацполіції оперативно-розшукову справу щодо нього було закрито, а Левченка знято з розшуку", - повідомили агентству.

У СБУ нагадали, що стосовно цієї особи відомство в 2014 році розпочало кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.110 і ч.3 ст.161 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

У 2015 році йому було повідомлено про підозру, Апеляційний суд Києва надав дозвіл на його затримання.

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"Однак згодом Генеральна прокуратура України передала провадження слідчим Національної поліції. Процесуальний керівник у справі у квітні 2020 року прийняв рішення про закриття кримінального провадження щодо Левченка, а в лютому поточного року слідчі Нацполіції самі ухвалили рішення про закриття кримінального провадження взагалі. Водночас служба безпеки України відстоює позицію, що особи, які своїми діями сприяли країні-агресору, мають понести покарання в межах закону. СБУ продовжуватиме роботу в цьому напрямі", - наголосили в СБУ.

Раніше журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію про те, що екснардеп від ПР Микола Левченко, який переховувався з 2015 року в Росії, повернувся в Україну.