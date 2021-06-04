Новини • Агресія Росії проти України

Пора закінчувати війну на Донбасі, діти страждають від неї найбільше, - Єрмак

18 740208
Пора закінчувати війну на Донбасі, діти страждають від неї найбільше, - Єрмак
Керівництво держави всіма силами намагається відновити повноцінну дію режиму припинення вогню.

Про це в Facebook повідомляє глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Діти з Донбасу могли би стати талановитими вченими, спортсменами чи музикантами, а стали жертвами цієї безглуздої війни. Дітки могли б перестрибувати через трамплін, а перестрибують через міни. Замість пісень на першій шкільній дискотеці, вони продовжують чути постріли. Вони могли би гуляти з батьками за руки і усміхатись, а не триматись за руки і молитись, бо на місто летить снаряд", - йдеться в повідомленні.

"У День пам’яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, я хочу ще раз сказати, що настав час закінчувати війну на Донбасі. Всі вже втомились від цієї війни і страждають від неї, а діти страждають найбільше. Ось чому ми, навіть в, на перший погляд, безнадійній ситуації, намагаємося зупинити цю ненависну всім нам війну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку війни на Донбасі загинули 152 дитини, 146 - зазнали поранення

Ось чому ми всіми силами намагаємося за столом переговорів відновити повноцінну дію режиму припинення вогню, прискорити виконання домовленостей про розмінування і багато іншого. Діти не повинні вмирати", - підсумував Єрмак.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Дети из Донбасса могли бы стать талантливыми учеными Пора заканчивать войну на Донбассе, дети страдают от нее больше всего, - Ермак - Цензор.НЕТ 8614

    Пора заканчивать войну на Донбассе, дети страдают от нее больше всего, - Ермак - Цензор.НЕТ 6953
  • Герхард
    Войну закончить можно только двумя способами:
    - проиграть;
    - победить.

    Ермак ни за что не предложит победить. Значит Ермак за то, чтобы Украина слилась в этой войне.
  • Шрек Баблокат
    война на свободу и за суверенитет это бессмысленная война???!!!..
    да ты охренел, псина сепарская!!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини