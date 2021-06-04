"Хто кому олігарх?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять війну президента з олігархами і ринок землі
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Трансляція розпочнеться о 21.00 на каналі "Україна" і на YouTube-каналі Shuster online.
Гості студії:
Роман Лещенко, міністр аграрної політики і продовольства України;
Денис Малюська, міністр юстиції України;
Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу Президента України, президент Київської школи економіки;
Олексій Данілов, Секретар Ради національної безпеки і оборони;
Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради України;
Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу";
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";
Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";
Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарність";
Кіра Рудик, голова партії "Голос";
Андрій Костін, народний депутат, "Слуга народу";
Володимир Гройсман, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016-2019);
Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії";
Геннадій Гудков, депутат Державної думи Росії 3-6 скликань;
Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "Гордон".
Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013).