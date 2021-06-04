"Хто кому олігарх?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять війну президента з олігархами і ринок землі

В ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" 4 червня обговорять, що передбачає законопроєкт про олігархів і чи вдасться президенту перемогти їх, хто зможе придбати паї на ринку землі з 1 липня, а також суд проти мільярдера Ігоря Коломойського.