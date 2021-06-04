СБУ запобігла спробі ввезення в Україну хімікатів, виготовлених на російському заводі, що перебуває під санкціями РНБО. ФОТО

СБУ запобігла спробі ввезення в Україну хімікатів, виготовлених на російському заводі, що перебуває під санкціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ГУ СБУ в м.Києві у Facebook.

"Служба безпеки України запобігла спробі ввезення понад 20 тонн метилового ефіру оцтової кислоти, виробленого на одному з російських підприємств. До цієї компанії рішенням РНБО України застосовані економічні та обмежувальні санкції", - йдеться в повідомленні.

Так, співробітники спецслужби встановили, що хімрозчинник організатори вже переправляли на адресу одного з вітчизняних підприємств у Луганській області. Під час перевірки оперативної інформації та митних документів правоохоронці встановили, що за останній місяць цей товар ділки вже намагалися ввезти в Україну. Він одразу був реекспортований назад до РФ.



Фото: сайт СБУ

"Бізнесмени" знову спробували ввезти рідину вже нібито від іншого виробника. Замість санкційного російського заводу в документах було вказано московське виробниче підприємство, на яке економічні та інші обмежувальні санкції РНБОУ не поширюються.

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Наразі цистерну з метилацетатом вилучено.

Викриття оборудки здійснювалось спільно з Київською митницею Державної митної служби.