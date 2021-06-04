Епідзонування України: вже 13 регіонів частково відповідають показникам "зеленої" зони, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 4 червня, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, в Україні всі області та м.Київ перебувають на жовтому рівні епідемічної небезпеки. З них 13 частково відповідають показникам "зеленої" зони.
Про це свідчать дані на сайті МОЗ, передає Цензор.НЕТ
За інформацією МОЗ, у жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізацій хворих на коронавірус і показник зайнятості ліжок з киснем.
Також протягом останніх трьох діб коефіцієнт реєстрації випадків інфікування COVID-19 менший за 5% (один із критеріїв переходу до зеленої зони) в Києві, Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Тернопільській, Херсонській та Хмельницькій областях. Найнижчий показник у Вінницькій області - 1,7%.
Відсоток від епідемічного порогу менш ніж 50% у Києві, Закарпатській, Полтавській та Хмельницькій областях.