Трьом організаторам "референдуму" в Донецькій області загрожує до 10 років в'язниці, - прокуратура
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Трьох мешканок Донецької області звинувачують в організації незаконного "референдуму" на території Бахмута і с. Колодязь Лиманського району Донеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
Досудовими розслідуваннями встановлено, що у травні 2014 року жінки, у якості "членів дільничної виборчої комісії", брали активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму на території м. Бахмута та с. Колодязь Лиманського району Донецької області з метою зміни меж території та державного кордону України.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.
Максимальне покарання за цією статтею до десяти років позбавлення волі.