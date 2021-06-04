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Трьом організаторам "референдуму" в Донецькій області загрожує до 10 років в'язниці, - прокуратура

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Трьом організаторам "референдуму" в Донецькій області загрожує до 10 років в'язниці, - прокуратура
Трьох мешканок Донецької області звинувачують в організації незаконного "референдуму" на території Бахмута і с. Колодязь Лиманського району Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Досудовими розслідуваннями встановлено, що у травні 2014 року жінки, у якості "членів дільничної виборчої комісії", брали активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму на території м. Бахмута та с. Колодязь Лиманського району Донецької області з метою зміни меж території та державного кордону України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

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Максимальне покарання за цією статтею до десяти років позбавлення волі.

Топ коментарі

  • Олег Куницин
    А что там с рыгоушлепком Левченко, который несколько лет прятал свою тушку в паРаше? Что уже чист перед законом Украины и можно по новой рехферендумы устраивать? Почему молчит БаканоАвакоВенедиктовская гидра? Потому что им больше по душе патриотов за митинги у офиса ******* щемить, чем коллаборантов, сепаратистов и предателей призывать к ответу в соответствии с криминальным кодексом Украины.
  • Igor V 184bb5c7
    Один организатор референдума уже в раде. Я что-то не помню уголовного дела против этой мрази
  • Rouhh Elohim
    Уроды, в Славянске, в десятой школе, учитель физики и информатики, прямо в школе организовал референдум по отделению этой территории от Украины и созданию республики ДНР! Закончилось это дело ничем! Этот товарищ гуляет по Славянску как ни в чём ни бывало! Также со Штепой! Выродки, сколько вы будете пускать пыль в глаза о посадках!? Все на свободе!
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