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У МОЗ пояснили, чи можна отруїтися вуглекислим газом і пошкодити шкіру через носіння маски

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У МОЗ пояснили, чи можна отруїтися вуглекислим газом і пошкодити шкіру через носіння маски
Деякі люди вважають, що носіння масок шкідливо для організму, тому МОЗ вирішило розвінчати "страхи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Без маски не зайдеш в приміщення, не скористаєшся громадським транспортом. І такі обмеження зрозумілі — маски зменшують ризик передачі коронавірусу. Однак є й ті, хто не хоче носити маски. Бо бояться отруїтися вуглекислим газом, повторно інфікувати самі себе, пошкодити шкіру обличчя", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві відзначили, що через носіння маски вам не забракне кисню і ви не отруїтеся вуглекислим газом. Просто переконайтеся, що маска прилягає щільно і ви можете нормально дихати. Вологу маску необхідно змінити.

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Уникнути пошкодження шкіри під час тривалого носіння маски можна, дотримуючись базових правил:

- не одягайте повторно одноразову маску. Багаторазову маску періть після носіння

- обирайте зручну маску, яка не подразнює обличчя

- зволожуйте суху шкіру

- кожні 4 години старайтеся на 15 хвилин знімати маску. Робіть це, коли поруч немає інших людей

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Топ коментарі

  • Denis Denissov 9ab7c2b0
    Рекомендует ли ВОЗ повседневное ношение масок здоровым людям в условиях вспышки 2019-nCoV?
    Нет. ВОЗ не рекомендует людям, у которых отсутствуют симптомы заболевания (т.е. респираторные симптомы), носить медицинские маски, поскольку на данный момент свидетельств того, что систематическое использование медицинских масок здоровыми людьми позволяет предотвратить передачу вируса 2019-nCoV, нет. Маски рекомендуется использовать негоспитализированным лицам с симптомами заболевания. Неправильное и чрезмерное использование медицинских масок может привести к их серьезному дефициту, в результате чего масок будет не хватать тем, кому их действительно необходимо носить.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    не прошло и ...год с лишним... как решили объяснить...
  • Иван Иванов 519b28c1
    У МОЗ пояснили, чи можна отруїтися вуглекислим газом і пошкодити шкіру через носіння маски - Цензор.НЕТ 354
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