Від початку доби російські терористи вели вогонь із 82-мм мінометів біля Пісків і Новгородського. Бойових втрат серед українських воїнів немає

4 червня станом на 12:00 зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, неподалік населених пунктів Піски та Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України від початку доби немає", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські снайпери вбили 23 українських військовослужбовців за час дії режиму тиші на Донбасі, - Хомчак