У військах окупантів в ОРДЛО триває "тиждень боєготовності": відпрацьовують висунення в райони оперативного призначення, - розвідка

Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях нарощує бойові можливості з'єднань і частин першого і другого армійських корпусів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, з початку червня противник проводить заходи так званого тижня бойової готовності.

"За єдиним планом бойової підготовки ЗС РФ відпрацьовується висування підрозділів з технікою і озброєнням в райони оперативного призначення. При цьому вживаються посилені заходи для приховування порушень Мінських домовленостей про перебування важкого озброєння недалеко від лінії зіткнення", - сказано в повідомленні.

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