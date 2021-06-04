Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РосЗМІ.
"Саме сьогодні, 2,5 години тому успішно завершено укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2". Робота щодо другої нитки триває", - сказав Путін.
Він уточнив, що закінчено лінійну роботу, включно з морською ділянкою газопроводу. Путін зазначив, що трубопровід також проведено з німецького та російського боку. "Залишилося їх підняти і зварити", - сказав російський президент.
За словами Путіна, "Газпром" готовий до заповнення трубопроводу газом.
Він також повідомив, що цього тижня було забезпечено готовність газопроводу до "Північного потоку-2" на російській території.
"Північний потік-2" - російський газопровід, який будується в обхід України з 2018 року. Його прокладають дном Балтійського моря з Росії до Німеччини. Вартість будівництва оцінюють у $ 9,5 млрд євро. Єдиним акціонером проєкту є ВАТ "Газпром". При цьому п'ять європейських компаній обіцяли профінансувати 50% вартості проєкту.
Раніше Nord Stream 2 AG повідомила, що готовність газопроводу станом на 31 березня становить 95%. Його будівництво планують завершити цього року.
Президент США Джо Байден вважає газопровід "поганою ідеєю".