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СММ ОБСЄ зафіксувала російський комплекс РБ-636 "Свєт-КУ" в окупованому Новоазовську

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СММ ОБСЄ зафіксувала російський комплекс РБ-636 "Свєт-КУ" в окупованому Новоазовську
Російський комплекс РЕБ (Радіоелектронної боротьби) зафіксовано безпілотником дальнього радіусу дії ОБСЄ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт місії ОБСЄ.

"29 травня в н. п. Новоазовськ (непідконтрольний уряду, 102 км на південний схід від Донецька), поза зоною безпеки, БПЛА СММ дальнього радіусу дії виявив 1 комплекс радіоелектронної боротьби", - йдеться у звіті.

Йдеться про російський комплекс РБ-636 "Свєт-КУ".

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm отримали ексклюзивне візуальне підтвердження цієї інформації.

СММ ОБСЄ зафіксувала російський комплекс РБ-636 Свєт-КУ в окупованому Новоазовську 01

"Сучасні російські комплекси РЕБ, які були виявлені на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької області України, неодноразово потрапляли у фокус OSINT-розслідувань міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, а також у звіти СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Байрактары уже готовы к применению? Их клиент нарисовался СММ ОБСЕ зафиксировала российский комплекс СБ-636 "Свет-КУ" в оккупированном Новоазовске - Цензор.НЕТ 3589
  • Zelya Vsyo
    С названием КУ эта вундервафля больше напоминает пепелац:
    СММ ОБСЕ зафиксировала российский комплекс СБ-636 "Свет-КУ" в оккупированном Новоазовске - Цензор.НЕТ 2567
  • Igor V 184bb5c7
    А что скажет на это зелупа? Нужно опять отвести войска и перестать стрелять?!
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