Чиновника "Укрзалізниці" затримано на одержанні 5 тис. дол. хабаря на Сумщині, - прокуратура. ФОТО

У Сумській області правоохоронці затримали на хабарі керівника територіального управління філії "Центр будівельно-монтажних робіт і експлуатації будівель і споруд" АТ "Укрзалізниця".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, чиновник вимагав від фізичної особи-підприємця $ 5 тисяч. За цю суму він погодився укласти угоду на поставку питної види зі свердловини, що перебуває в користуванні управління", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали чиновника "Укрзалізниці" в порядку ст. 208 КПК України під час отримання усієї суми хабаря.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу.

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