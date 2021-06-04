Росія готова й надалі реалізовувати проєкти, подібні до "Північного потоку - 2", - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова і надалі реалізовувати з іншими державами проєкти, подібні до "Північного потоку - 2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ми готові і надалі реалізовувати з нашими європейськими та іншими партнерами подібні високотехнологічні проєкти. Розраховуємо, що логіка взаємної користі, вигоди неминуче братиме гору над різного роду штучними бар'єрами поточної політичної кон'юнктури", - сказав Путін.

Раніше Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2".

"Північний потік-2" - російський газопровід, який будується в обхід України з 2018 року. Його прокладають по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. Вартість будівництва оцінюють в $9,5 млрд євро. Єдиним акціонером проєкту є ВАТ "Газпром". При цьому п'ять європейських компаній обіцяли профінансувати 50% вартості проєкту.

Раніше Nord Stream 2 AG повідомила, що готовність газопроводу станом на 31 березня становить 95%. Його будівництво планують завершити цього року.