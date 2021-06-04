Контррозвідка СБУ затримала громадянина РФ, якого за тяжкі злочини розшукував Інтерпол. ФОТО

Контррозвідники СБУ затримали громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку з грудня 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Згідно з базою даних Генерального секретаріату Інтерполу громадянин РФ підозрюється в скоєнні тяжких злочинів у складі організованої злочинної групи. Затриманий уже притягувався до кримінальної відповідальності в Україні за вчинення тяжких злочинів", - сказано в повідомленні.

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Суд обрав злочинцю запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. Очікується надходження матеріалів щодо його екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності.