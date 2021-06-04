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Мінфін звільняє підприємства, які беруть кредити, від військового збору

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Мінфін звільняє підприємства, які беруть кредити, від військового збору
Громадяни і підприємці, які користуються державними програмами підтримки "Доступні кредити 5-7-9%" і "Доступна іпотека 7%", будуть звільнені від оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ПДФО). Те саме стосується і єдиного податку, і військового збору.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ініціювали зміни до Податкового кодексу. Це спільна позиція Уряду, Верховної Ради та Президента, який обіцяв прості та зрозумілі податки. По-перше, матимемо дієві механізми боротьби зі "скрутками" та тіньовим обігом сільськогосподарської продукції, а також зі зловживаннями бюджетним відшкодуванням ПДВ. По-друге, ті, хто раніше ухилявся від сплати податків, тепер платитимуть. А розмір ставки оподаткування за користування державними надрами буде залежати від ціни на ресурси на світових ринках і обчислюватись за формулою, що прив’язана саме до ринкової вартості, а не до собівартості видобутих копалин, як це є зараз", - розповів міністр.

"Громадяни та підприємці, хто користуються державними програмами підтримки "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%", будуть звільнені від оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ПДФО). Те саме стосується і єдиного податку, і військового збору", - додав Марченко

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"Стимулюємо підприємства модернізувати свої виробництва і робити їх "зеленими". Для цього потрібен час, тому екологічний податок буде збільшуватись поступово. Так, податок за скиди забруднюючих речовин у води буде збільшено у 1,6 разів та надалі поступово збільшуватись до 8 раз у 2029 році. Ставки податку за викиди СО2 піднімуться у три рази. Бізнес має бути відповідальним і до навколишнього середовища та зменшувати вуглецевий слід", - зазначив міністр.

За словами Марченка, розроблений ще один законопроект, який передбачає запобігання втратам бюджету, які відбуваються за рахунок існування тіньових схем на ринку сільгосппродукції.

"Бюджетне відшкодування ПДВ при експорті с.-г. буде застосовуватися тільки після надходження валютної виручки за такі товари, що експортуються", - пояснив він.

Мінфін звільняє підприємства, які беруть кредити, від військового збору 01
Мінфін звільняє підприємства, які беруть кредити, від військового збору 02

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Топ коментарі

  • Герхард
    Оригинально. Берут в долг и еще налоги не платят. Вот это поперло.

    Дорогие зебилы, шоб вы не расслаблялись, огорчу вас:
    Все, что недоплачивают в бюджет Коломойские, Фирташи, Пинчуки, Ахметовы, все это будете оплачивать вы, родимые, из своего кармана.
    Можете бродить по дорогам, можете биться головой об стену, можете отзывать свои голоса в фейсбуках и на заборах, но платить вы все равно будете. Минфин освобождает предприятия, которые берут кредиты, от военного сбора - Цензор.НЕТ 7166
  • Герхард
    Ту очень устал от войны?
    1,5% на оборону Украины измотали твой финансовый ресурс?

    Меняй страну. Только на Запад может не смотреть. Там никудышки не нужны.
  • Frol Fedoroff
    Не так. Откажут в кредите - плати за все. Дадут - и ты уже кум короля. Под кого такая мутка, угадай?
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