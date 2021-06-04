Затриманий з $700 тис. начальник митного поста Бурдейний пояснював свої доходи "батьками-заробітчанами", - журналіст. ВIДЕО

Михайло Бурдейний, якого сьогодні затримали з $700 тис., раніше повідомляв, що його батьки і батьки дружини - заробітчани. Тому вони допомагають їхній сім'ї. Зокрема батьки "допомогли" з придбанням автомобіля, а також із будівництвом.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував журналіст Євген Плинський.

"Як взятий із касою Волинської митниці Михайло Бурдейний тиждень тому проходив конкурс на начальника цієї ж митниці, розповідав про батьків "заробітчан" і корупційні ризики Волині", - сказано в повідомленні.

Під час співбесіди стає відомо, що в декларації за минулі роки у його дружини є автомобіль, а також йде будівництво.

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"У дружини батьки, і мої батьки ... Мої батьки за кордоном 21 рік, у дружини батьки за кордоном, вони допомагають. За їхні кошти", - зазначив Бурдейний.

Нагадаємо, сьогодні була викрита масштабна корупційна схема на Волинській митниці: в одного з керівників вилучено понад $700 тис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Тищенко, не чекаючи на закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці на Закарпатті - Олександра Костіну, - журналіст Плинський