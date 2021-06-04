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Затриманий з $700 тис. начальник митного поста Бурдейний пояснював свої доходи "батьками-заробітчанами", - журналіст. ВIДЕО

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Михайло Бурдейний, якого сьогодні затримали з $700 тис., раніше повідомляв, що його батьки і батьки дружини - заробітчани. Тому вони допомагають їхній сім'ї. Зокрема батьки "допомогли" з придбанням автомобіля, а також із будівництвом.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував журналіст Євген Плинський.

"Як взятий із касою Волинської митниці Михайло Бурдейний тиждень тому проходив конкурс на начальника цієї ж митниці, розповідав про батьків "заробітчан" і корупційні ризики Волині", - сказано в повідомленні.

Під час співбесіди стає відомо, що в декларації за минулі роки у його дружини є автомобіль, а також йде будівництво.

"У дружини батьки, і мої батьки ... Мої батьки за кордоном 21 рік, у дружини батьки за кордоном, вони допомагають. За їхні кошти", - зазначив Бурдейний.

Нагадаємо, сьогодні була викрита масштабна корупційна схема на Волинській митниці: в одного з керівників вилучено понад $700 тис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Тищенко, не чекаючи на закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці на Закарпатті - Олександра Костіну, - журналіст Плинський

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Топ коментарі

  • Володимир Мик
    Пусть не трындит, никакие заробитчане за десятки лет не заработают 700 тысяч. баксов.
    Что бы столько заработать нужно его родителям и родителям жены (как он утверждает) работать 30 лет.
    Вообще, ворьё и коррупционеры охренели до такой степени, что всех вокруг людей считают безмозглыми животными.
    Посадить suku на вечно. Пусть на зоне сказки рассказывает.
  • Олег Носков
    Старая песня, кого не возьми у всех мама с папай откладывали всю жизнь, вот и накопились миллионы.))
  • Alexander Cherepchenko
    Честно... Я сейчас несколько в а__е!!!((((
    Я препод в универе... Если бы мне так отвечали студенты - я бы их послал...
    Я что-то пропустил?!?!((( У нас теперь людей, которые не знают на основании чего они должны, действовать назначают начальством?
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