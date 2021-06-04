В екскомбата 25-го батальйону Дмитренка загинула 3-річна донька

В екскомбата 25-го батальйону Дмитра Дмитренка загинула 3-річна донька.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив Євген Лавров, інформує Цензор.НЕТ.

"Неймовірна трагедія сталася в родині Дмитра Дмитренка (сектор С, сухопутка) і Людмили Ісаєвої (Фісташка, 25 ОМПБ). Дочка, 3 рочки впала в яму з водою, з арахісом у роті. Дитина захлинулася. Врятувати не вдалося. Похорон суботу 12:00 с. Вабля біля Бородянки", - написав Лавров.

Родині Дмитренка можна допомогти, перерахувавши гроші на картку.





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