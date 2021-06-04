Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Пісків і Новгородського, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Недалеко від населеного пункту Піски і Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру", - сказано в повідомленні.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

Читайте також: Від початку доби російські терористи вели вогонь із 82-мм мінометів біля Пісків і Новгородського. Бойових втрат серед українських воїнів немає