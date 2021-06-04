Абітурієнти з окупованих територій можуть вступити до вишів без українського атестату, - Шкарлет

Діти з окупованих територій Донбасу і Криму можуть вступити до вишів на підконтрольній Україні території. Вступити можуть абітурієнти і без українського атестату.

Про це розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на урядовий портал.

За словами міністра, для початку абітурієнту слід вибрати освітній центр "Донбас-Україна" або "Крим-Україна" (перелік, адреса, контакти і графік роботи розміщені на сайтах МОН).

Пізніше потрібно особисто подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітньому центрі до 20 липня, щоб вступити на бюджет, до 20 вересня – на контракт.

Вступ на бюджет на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного чи фармацевтичного спрямування):

прийом документів – до 20 липня;

вступні іспити – до 20 липня;

зарахування – до 23 липня.

Після цього треба скласти на базі освітнього центру два іспити державної підсумкової атестації: українська мова та історія України. Далі треба скласти один профільний вступний іспит або творчий конкурс, який встановлює сам виш.

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Вступати можна лише через один освітній центр (подавати можна до 5 заяв).

"У 2021 році, як і в минулих роках, у наказах про зарахування (з метою безпеки вступників) прізвища вступників шифруватимуться", – наголосив Шкарлет.

Абитурієнт без українського шкільного атестата може звернутися до одного з освітніх центрів для проходження річного оцінювання, підсумкової атестації та вступу до ЗВО за спрощеною процедурою. Для вступу дітям, які проходили зазначене тестування, не потрібен сертифікат ЗНО. Вони складають один вступний іспит (встановлює ЗВО) та два іспити державної підсумкової атестації: українська мова й історія України.

Діти, які перебувають на непідконтрольній території, можуть скористатися каналами зв’язку (+38 098 079 69 73 – Viber, Whatsapp, Telegram; +38 095 200 85 73 – для людей з порушеннями слуху Viber, Whatsapp, Telegram), які є безкоштовними.