НАБУ оприлюднило результати рейтингового інтернет-голосування за Раду громадського контролю при агентстві
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі НАБУ.
У повідомленні зазначається: "Для виявлення можливого штучного завищення кількості голосів Національне бюро здійснило аналітичну перевірку повного протоколу голосування з частково знеособленими даними та внутрішніх журналів реєстрації подій системи голосування. За результатами не виявлено факти, які могли б суттєво вплинути на процес голосування.
Зазначені висновки також підтверджуються результатами моніторингу процесу голосування незалежним спостерігачем — ГО "Електронна демократія". Крім того, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України надала перелік подій за 28.05.2021 у період голосування, водночас жодних фактів, які могли суттєво вплинути на процес голосування, ними також не виявлено".