На засіданні РНБО прийнято рішення про розвиток авіабудівної галузі, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що на засіданні в п'ятницю було прийнято рішення про розвиток авіабудівної галузі в Україні на найближчі роки.