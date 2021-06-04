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На засіданні РНБО прийнято рішення про розвиток авіабудівної галузі, - Данілов

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На засіданні РНБО прийнято рішення про розвиток авіабудівної галузі, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що на засіданні в п'ятницю було прийнято рішення про розвиток авіабудівної галузі в Україні на найближчі роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ви знаєте, що 75 років виповнилося підприємству "Антонов". Президент приділяє цьому велику увагу. Було прийнято рішення щодо розвитку авіабудівної галузі в Україні на найближчі роки", - заявив Данілов під час брифінгу за підсумками засідання РНБО в п'ятницю, 4 червня

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Топ коментарі

  • Игнатьев Фион
    На заседании СНБО принято решение о развитии авиастроительной отрасли, - Данилов - Цензор.НЕТ 6964
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Та не потрібні ніякі рішення ,треба просто працювати ,а не імітувати бурхливу діяльність голімим звіздобольством !!!)))
  • Игнатьев Фион
    Будуть збирати іграшкові літачки за віртуальні кошти.
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