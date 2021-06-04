Керівника підрозділу "Оплот" Шпакова заочно засудили до довічного ув'язнення за обстріл автобуса під Волновахою
Вирок виніс Куйбишевський районний суд Запорізької області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
Суд встановив, що обвинувачений у квітні 2014 року вступив у лави "ДНР" і з квітня 2014 по травень 2015 року обіймав посаду "командира 1-го батальйону п'ятої Донецької ОМСБр Оплот". Він також брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ.
"13 січня 2015 року, виконуючи наказ свого безпосереднього командування, він керував обстрілом з реактивних систем залпового вогню по блокпосту біля міста Волноваха Донецької області, на якому перебували цивільні особи", - сказано в повідомленні на сайті суду.
Джерело Цензор.НЕТ у правоохоронних органах повідомило, що ім'я засудженого - Юрій Шпаков.
Нагадаємо, 13 січня 2015 року на автодорозі "Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь" снарядами "Град" бойовики вбили 12 людей, які перебували в автобусі Златоустівка - Донецьк. Ще 18 були поранені. Серед загиблих були мирні жителі Волновахи і прилеглого району, Донецька, Докучаєвська, Макіївки. У 2017 році у Волновасі відкрили пам'ятник загиблим.