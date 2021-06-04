Керівника підрозділу "Оплот" Шпакова заочно засудили до довічного ув'язнення за обстріл автобуса під Волновахою

Суд також стягнув з нього понад 3 млн грн на відшкодування моральних збитків.

Вирок виніс Куйбишевський районний суд Запорізької області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Суд встановив, що обвинувачений у квітні 2014 року вступив у лави "ДНР" і з квітня 2014 по травень 2015 року обіймав посаду "командира 1-го батальйону п'ятої Донецької ОМСБр Оплот". Він також брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ.

"13 січня 2015 року, виконуючи наказ свого безпосереднього командування, він керував обстрілом з реактивних систем залпового вогню по блокпосту біля міста Волноваха Донецької області, на якому перебували цивільні особи", - сказано в повідомленні на сайті суду.

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Джерело Цензор.НЕТ у правоохоронних органах повідомило, що ім'я засудженого - Юрій Шпаков.

Нагадаємо, 13 січня 2015 року на автодорозі "Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь" снарядами "Град" бойовики вбили 12 людей, які перебували в автобусі Златоустівка - Донецьк. Ще 18 були поранені. Серед загиблих були мирні жителі Волновахи і прилеглого району, Донецька, Докучаєвська, Макіївки. У 2017 році у Волновасі відкрили пам'ятник загиблим.