Заблоковано кібератаку спецслужб РФ на комп'ютерні мережі українських органів влади, - СБУ

Кіберфахівці СБУ виявили факти цілеспрямованого розповсюдження спецслужбами РФ шкідливого програмного забезпечення з метою вразити комп’ютерні мережі органів державної влади, місцевого самоврядування та об’єктів критичної інфраструктури.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Фахівці СБ України встановили, що на початку червня цього року було здійснено масову розсилку електронних листів із підміною адреси відправника. Повідомлення, зокрема, нібито від Управління патрульної поліції Києва містили шкідливі вкладення і були надіслані на адреси низки державних установ", - сказано в повідомленні.

Шкідливе ПЗ ініціює встановлення клієнтської частини програми, призначеної для віддаленого адміністрування, на уражений комп’ютер. Це дає можливість віддалено повністю контролювати комп'ютер.

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Фахівцям вдалося встановити контрольно-командні сервери, які в т. ч. знаходяться на території Росії.

Кіберфахівці СБУ рекомендують провести термінову перевірку інформаційно-телекомунікаційних систем, зокрема використовуючи індикатори, що опубліковані в платформі "MISP-UA" для виявлення їх можливої компрометації та вжиття оперативних запобіжних заходів.