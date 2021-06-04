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Дебати Бутусова і Милованова. ВIДЕО

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Дебати Бутусова і Милованова. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і глава Наглядової ради "Укроборонпрому", радник голови Офісу президента Тимофій Милованов провели дебати в прямому ефірі.

Дебати пройшли в ефірі "Громадського", повідомляє Цензор.НЕТ. Модератором був журналіст Данило Мокрик.

Нагадаємо, раніше Бутусов публічно звинуватив Милованова в корупції, адже Київська школа економіки отримала замовлення від "Укроборонпрому", коли Милованов увійшов до Наглядової ради оборонного концерну. У відповідь Милованов викликав Бутусова на "інтелектуальну дуель".

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    за выигрыш в одном раунде, победитель получает "е-бал"..
    а в конце игры, победитель получает право настучать Милованову по "е-балам"..
    ставлю на Бутусова! Дебати Бутусова і Милованова - Цензор.НЕТ 7877
  • WiM
    Депутаты Верховной Рады Украины поддержали чеченских добровольцев батальон им. Шейха Мансура.

    Дебати Бутусова і Милованова - Цензор.НЕТ 8969
  • Ruslan CS
    без шансов. Олигархи не вбухают миллиарды в его предвыборную кампанию. Как человек порядочный и адекватный, Бутусов не будет обещать зп по 4000 евро и исполнить все хотелки инфантильного нарида за один день. Нарид проголосует за очередного оголтелого популиста, на которого укажет телевизор.
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