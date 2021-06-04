ЄС запровадив заборону на допуск у свій повітряний простір і аеропорти літаків білоруських авіакомпаній
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Європейська рада сьогодні ухвалила рішення посилити наявні обмежувальні заходи на тлі ситуації в Білорусі, впровадивши заборону на проліт над повітряним простором ЄС і на доступ до аеропортів ЄС білоруських перевізників усіх видів", - сказано в заяві ЄС.
У документі зазначається, що держави-члени ЄС тепер повинні будуть відмовляти білоруським лайнерам у дозволі на посадку, зліт із їхньої території або у використанні їхнього повітряного простору.
У заяві Євроради не зазначено, коли ця заборона набуває чинності.
Раніше в четвер агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що такі заходи можуть набути чинності вже в ніч на суботу. Крім того, наступного тижня ЄС планує обговорити подальші обмежувальні заходи, які можуть стосуватися білоруських міністрів, а також представників командування ВПС Білорусі. Під санкції також може потрапити одна організація - яка саме, не уточнюється.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.