Українці опинилися замішаними в скандалі з незаконною пересадкою органів у Болгарії

У Болгарії розгорівся скандал після того, як стало відомо, що державна лікарня робила операції з пересадки органів, ймовірно, з порушенням законодавства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Euractiv.

Міністерство охорони здоров'я Болгарії повідомило, що за колишнього уряду Бойка Борисова державна лікарня пересаджувала органи бідних живих донорів багатим "дядечкам", у зв'язку з чим у міністерства "є всі підстави вважати, що вони не є родичами, як того вимагає закон".

Повідомляється, що високопосадовець отримав таким чином трансплантацію печінки і зумів перейти в початок списку очікування.

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За останні два роки в державній лікарні було проведено 14 операцій із пересадки нирки від живих донорів, і в документах вказано, що всі донори нирок - бідні "племінники" з України і Молдови, а одержувачі - багаті "дядечки" з таких країн, як Ізраїль, Японія і Оман.

Міністр охорони здоров'я Стойко Кацаров заявив, що багато хто з багатих "дядечків", які отримали нирки, користувалися вигаданими особами.

Хоча підозри про порушення правил трансплантації в країні існують вже давно, це вперше, коли така практика була підтверджена урядом. Міністерство охорони здоров'я побоюється, що це викриття матиме сильний міжнародний резонанс.