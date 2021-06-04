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Випробування тактичного безпілотника Raybird-3 відбулися на Київщині. ФОТОрепортаж

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Сьогодні на аеродромі в Бородянці відбулися демонстраційні польоти новітнього літального апарату Raybird-3 від ТОВ "Авіаційна виробнича компанія Skayeton", яка входить до ГС "Ліга оборонних підприємств України". За польотом безпілотника спостерігали представники Київської асоціації військових аташе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Випробування тактичного безпілотника Raybird-3 відбулися на Київщині 01

Літальний апарат Raybird-3 — це повноцінна безпілотна авіаційна система класу "малий тактичний" для довготривалих та ISTAR місій.

Випробування тактичного безпілотника Raybird-3 відбулися на Київщині 02

Пакети корисного навантаження можуть включати радіорелейні пристрої та обладнання для електронної боротьби/протидії.

Випробування тактичного безпілотника Raybird-3 відбулися на Київщині 03

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Випробування тактичного безпілотника Raybird-3 відбулися на Київщині 04
Випробування тактичного безпілотника Raybird-3 відбулися на Київщині 05

У Збройних Силах України Rаybird-3 на озброєнні ще не перебуває, але вже майже рік є на випробуваннях для постійного використання Повітряних Сил ЗСУ.

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Топ коментарі

  • Index_Dias
    уровень авиамодельного кружка
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    При наличии Антонова наши беспилотники как-то не того....
  • Андрей Кафельников
    больше бпла,больше наших процентов на победу.
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