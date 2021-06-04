ВООЗ заявила про нестачу вакцин у рамках програми COVAX

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила про можливі проблеми в реалізації програми COVAX через нестачу доз вакцин проти коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє France24.

"Ми прогнозуємо нестачу, якщо не отримаємо дози. Ми все ще не на правильному шляху: у нас немає достатньої кількості доз для низки країн, які ми повинні отримати в певні терміни, щоб допомогти світу вийти з цієї ситуації (пандемії - ред.)" , - заявив помічник гендиректора ВООЗ Брюс Ейлвард.

За його словами, обіцянки пожертвувати 150 млн доз вакцин через COVAX були "чудовим початком", але зараз існують "дві великі проблеми".

"По-перше, дуже мало пожертвувань заплановано в період червень-липень, а це означає, що ми все ще будемо мати проміжок дефіциту. Інша проблема полягає тільки в обсязі. Якщо ми збираємося досягти рівня вакцинації принаймні 30-40% населення світу цього року, то ми повинні вакцинувати ще 250 млн людей у період від сьогодні до кінця вересня", - зазначив він.

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