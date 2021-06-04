Новини

Міністра розвитку економіки Любченка ввели до складу РНБО

8031
Міністра розвитку економіки Любченка ввели до складу РНБО
Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки та оборони першого віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Олексія Любченка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в указі президента "Про зміну в складі РНБО" №227.

Так, частковою зміною ст. 1 указу президента від 15 грудня 2014 № 929 "Про склад РНБО" у неї було введено Любченка.

Документ набирає сили з дня його опублікування.

Нагадаємо, 20 травня Верховна Рада призначила керівника Державної податкової служби Любченка першим віцепрем'єром, міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Читайте також: Лерос звинуватив Любченка в "скручуванні" ПДВ: Що ви такого скручуєте Єрмаку і Зеленському, що вас посадили не в тюрму, а в крісло міністра?

ТОП-новини

всі новини