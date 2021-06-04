Міністра розвитку економіки Любченка ввели до складу РНБО

Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки та оборони першого віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Олексія Любченка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в указі президента "Про зміну в складі РНБО" №227.

Так, частковою зміною ст. 1 указу президента від 15 грудня 2014 № 929 "Про склад РНБО" у неї було введено Любченка.

Документ набирає сили з дня його опублікування.

Нагадаємо, 20 травня Верховна Рада призначила керівника Державної податкової служби Любченка першим віцепрем'єром, міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

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