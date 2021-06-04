Малюська: Коломойський точно потрапить до реєстру олігархів

Ігор Коломойський точно буде включений до реєстру олігархів, тому що серед його бізнес-партнерів є депутати Верховної Ради.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"В законі вказано, що якщо твій бізнес-партнер, з яким ти є співвласником підприємства, є чиновником, вказаним у списку - наприклад, народним депутатом - ти маєш вплив на політичне життя. Партнерів пана Коломойського - офіційних - у Верховній Раді є, і не один. Тому Коломойський точно потрапляє", - сказав він.

Малюська стверджує, що законопроєкт писали "не під окрему особу", а громадяни, які потраплять до реєстру олігархів, зіткнуться з серйозними наслідками.

"Декларування: якщо хтось з олігархів сховає актив, де він заробляє гроші на державному бюджеті - в'язниця. ... Навіть відсутність декларації будет тягнути за собою в'язницю, наслідок - шалений. Потрапляння у реєстр олігархів - це ніяких євробондів, ніяких світових ринків. Ніхто зі світового бізнесу зв'язуватися з олігархами та їх компаніями не буде, наслідки - шалені, наслідки для бізнесу", - пояснив міністр.

Він припускає, що великі бізнесмени захочуть зробити все що завгодно для того, щоб не потрапити в реєстр олігархів. Для цього, каже Малюська, потрібно позбутися впливу на політичне життя або на ЗМІ.

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