Невідомі стріляли в заступника голови АРМА Павленка, його поранено

Невідомі стріляли в заступника голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів Володимира Павленка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук АРМА.

Інцидент стався вранці 2 червня біля будинку Павленка.

За інформацією правоохоронних органів, невстановлені особи кілька разів вистрілили в чиновника з вогнепальної зброї, внаслідок чого він зазнав поранень середнього ступеня тяжкості.

Зараз Павленко перебуває в лікарні, його стан стабільний, загрози життю немає.

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