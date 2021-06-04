Невідомі стріляли в заступника голови АРМА Павленка, його поранено
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Невідомі стріляли в заступника голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів Володимира Павленка.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук АРМА.
Інцидент стався вранці 2 червня біля будинку Павленка.
За інформацією правоохоронних органів, невстановлені особи кілька разів вистрілили в чиновника з вогнепальної зброї, внаслідок чого він зазнав поранень середнього ступеня тяжкості.
Зараз Павленко перебуває в лікарні, його стан стабільний, загрози життю немає.