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Данілов про війну на Донбасі: Франція і Німеччина все бачать і розуміють, але вони роблять гешефт

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Данілов про війну на Донбасі: Франція і Німеччина все бачать і розуміють, але вони роблять гешефт
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що уряди Франції та Німеччини розуміють, що на Донбасі відбувається військова агресія Росії, але вважають за краще не псувати відносини з Москвою заради економічної вигоди.

Про це Данілов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Для того, щоби зупинилася війна Російської Федерації по відношенню до України на території Донецької та Луганської областей, треба зробити дуже просту річ. Президент Путін має забрати свої війська, забрати свої бронетранспортери, танки, забрати всіх своїх військових звідти, і відразу все це припиниться. ... Німці це не бачать? Французи це не бачать? Вони все бачать, вони все розуміють. Але вони роблять гешефт", - сказав Данілов.

"Ну тоді скажіть, будь ласка, шановні друзі, що ми займаємось тільки бізнесом, і те, що стосується інших речей, нас взагалі не цікавить", - додав секретар РНБО.

На запитання журналіста про те, чи не боїться він викликати своїми висловлюваннями дипломатичний скандал, Данілов відповів: "Я не є дипломат. Я людина, яка відповідає за національну безпеку в нашій країні".

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Топ коментарі

  • Павел Стрембовский
    Странные люди... Сами покупают рашкинские энергоносители, но при этом хотят чтобы этого не делали другие? Может еще и Европа, вместо нас, будет защищать нашу страну? Вы два года орали, что хотите договорится с ******, а теперь Европа виновата? Или все по сценарию? Все нас бросили и нужно ложится под рашку?
  • Привет
    Зеленое стадо во главе с ослом тоже делает на войне гешефт..
  • Володимир Мик
    Ну и правильно Данилов сказал... Кто строит и защищает Сев. поток - 2 ?
    Германия.
    Макрон также заигрывает перед пуйлом...
    Если бы не Германия, вернее не её воля, то никакого Сев. потока - 2 не было бы. А значит пуйло имел бы меньше возможностей для манёвра.
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