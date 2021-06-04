Данілов про війну на Донбасі: Франція і Німеччина все бачать і розуміють, але вони роблять гешефт

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що уряди Франції та Німеччини розуміють, що на Донбасі відбувається військова агресія Росії, але вважають за краще не псувати відносини з Москвою заради економічної вигоди.

Про це Данілов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Для того, щоби зупинилася війна Російської Федерації по відношенню до України на території Донецької та Луганської областей, треба зробити дуже просту річ. Президент Путін має забрати свої війська, забрати свої бронетранспортери, танки, забрати всіх своїх військових звідти, і відразу все це припиниться. ... Німці це не бачать? Французи це не бачать? Вони все бачать, вони все розуміють. Але вони роблять гешефт", - сказав Данілов.

"Ну тоді скажіть, будь ласка, шановні друзі, що ми займаємось тільки бізнесом, і те, що стосується інших речей, нас взагалі не цікавить", - додав секретар РНБО.

На запитання журналіста про те, чи не боїться він викликати своїми висловлюваннями дипломатичний скандал, Данілов відповів: "Я не є дипломат. Я людина, яка відповідає за національну безпеку в нашій країні".

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