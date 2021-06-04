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Туреччина знайшла нові поклади газу в Чорному морі, - Ердоган

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Туреччина знайшла нові поклади газу в Чорному морі, - Ердоган
Турецьке бурове судно виявило нові поклади природного газу в Чорному морі об’ємом 135 млрд кубометрів.

Про це розповів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.

"Наше бурове судно "Фатих" зробило нове відкриття природного газу об'ємом 135 мільярдів кубічних метрів у свердловині "Амасра-1" на газовому родовищі Сакарія", - сказав Ердоган.

Враховуючи попередні знахідки, загальний об’єм покладів газу виявленого Туреччиною становить 540 млрд кубометрів.

Нагадуємо, у серпні минулого року Туреччина оголосила про виявлення на дні Чорного моря 320 млрд кубометрів газу, у жовтні – ще 85 млрд кубометрів. Початок видобутку запланували на 2023 рік.

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Топ коментарі

  • Vladimir Taranenko 5c036187
    значит кацапский уже не купят!-что есть карашо
  • WiM
    паРашка потому и Крым оккупировала, что в Моксве давно известны огромные залежи газа в Чёрном море. Ещё при совке были разведаны но засекречены. Имея ГТС Украина могла моментально стать поставщиком в Европу...
    Отсюда и козни.
    Но паРашка нагадила - ну на немного оттянула свой конец - не более. Но, гадостное кацапьё, всё равно довольно - зато подосрала "братьев"...
  • fedjka - fedjka
    упс, опять в спину но уже сквазной
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